Coppa d’Asia 2023 | la Cina ritira la candidatura | ecco dove si disputerà

Dopo i Mondiali 2022, anche la2023 . Il Qatar monopolizza la scena calcistica in Oriente, dopo l'annuncio della Federcalcio asiatica (AFC) che ha assegnato la competizione del prossimo anno al paese che tra poche ...Il Napoli perderebbe Kim a metà della prossima stagione per lache si potrebbe disputare in inverno: la situazione La prossima edizione dellasi disputerà in Qatar. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la competizione potrebbe, ...