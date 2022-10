Consiglio europeo | via libera alla missione di addestramento per 15 mila militari ucraini

(Di lunedì 17 ottobre 2022) IlAffari esteri dell’Unione Europea ha approvato ladiper 15soldati. La decisione è stata presa oggi dai 27 ministri degli Esteri europei durante il vertice a Lussemburgo. L’obiettivo della– che prende il nome di Eumam – è aiutare l’esercito di Kiev a rafforzare la propria capacità militare. «Oggi intensifichiamo il nostro sostegno all’Ucraina per difendersi dall’aggressione illegale della Russia – ha commentato l’Alto rappresentante per gli Affari Esteri, Josep Borrell – Eumam non è solo unadi, è anche una chiara prova che l’Ue sarà al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario». LaLe sessioni disi ...

