Confindustria | Bonomi | “L’emergenza energetica porterà stangata da 110 miliardi”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “Abbiamo la necessità di un governo autorevole e competente al più presto” per gestire “” che quest’anno comunada “110” con gli aumenti delle bollette di luce e gas. Sono le parole del presidente diCarloa ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. “Non abbiamo tesoretti da nessuna parte, se non vogliamo intaccare la finanza pubblica” ma è “un tema molto delicato. Di certo “tutte le risorse vanno concentrate nel” e “oggi il vicolo è molto stretto”, aggiunge. “Attendiamo la composizione” del nuovo governo e “speriamo avvenga nel più breve tempo possibile. Il tempo non è una variabile che possiamo giocarci. Servono persone competenti e che conoscano bene la ...

Ieri il presidente di Confindustria, intervenendo a Mezz'ora in più su Rai Tre, ha sottolineato ancora la drammaticità della situazione: 'Tutte le risorse a disposizione devono essere concentrate per affrontare l'emergenza energia. Poi ci sarà tempo per il resto, come la flat tax o altro'. "Abbiamo raggiunto gli obiettivi di stoccaggio del gas raggiungendo oltre il 92%. Ma se non si ...Il price cap misura di ultima istanza e solo per tre mesi. La proposta legislativa sarà presentata dalla presidente von der Leyen martedì. Previsti acquisti congiunti per almeno il 15% del fabbisogno ...