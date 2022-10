“Colpa sua” Ballando | Marta Flavi contro Milly Carlucci dopo l’eliminazione | perché è uscita

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Acon le stelle accusa pesante per. Qualche ora fa una delle protagoniste dell’attuale edizione del programma televisivo Rai ha deciso di parlare e di inveirela conduttrice televisiva. Parole le sue che provocheranno non poche polemiche e che potrebbero ovviamente essere seguite da una risposta della padrona di casa. Certamente la trasmissione di Rai 1 non sta vivendo momenti facili, basti pensare ai recenti litigi di Giampiero Mughini con Guillermo Mariotto e di Iva Zanicchi con Selvaggia Lucarelli. Proprio nell’ultima puntata dicon le stelle, dunque prima di questa accusa a, era stata la giurata Selvaggia Lucarelli a lamentarsi: “State falsando la gara”, riferendosi a Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. La ...

Alfredo Pedullà

di tutti, ma certe amnesie sono inaccettabili'. Sovrapponete Rivas, Maxwell e Mancini (sì ... Aperto il ballottaggio tra il lanciatissimo Belotti (che nei doriani ha lavittima preferita, ...... condannato eternamente in un limbo, come un moderno Virgilio, e costretto a convivere con la. Non è la bella Verona, ma l'inferno di Frate Lorenzo la cornice di questo viaggio all'interno ... L’indiscrezione: Castori, la colpa non era la sua. Ora il ritorno a Perugia nel Santopadre-show (al cont ... I rapporti tra Edoardo e Antonino continuano ad essere tesi e non si intravede possibilità di riconciliazione. Antonino ha cambiato il proprio atteggiamento nei confronti del conduttore a seguito dell ...Chicco Testa, presidente di Assoambiente, è stato protagonista di un'esilarante gaffe durante la puntata di ieri di Omnibus: cosa è successo