Colleferro Lucia Giuliani Luciana e Roberto Barnaba Cesare hanno festeggiato il loro 50°anniversario di matrimonio Tantissimi Auguri!

FrosinoneToday

Presenti i genitori Armando e Maria, la sorella Milena, gli amici e la comunità insieme al sindaco Domenico Alfieri. Sempre nel pomeriggio aè stata posata la prima pietra per la "...commenta Nel giorno dell'anniversario,, la mamma di Willy Monteiro Duarte , il 21enne ucciso in un pestaggio il 6 settembre 2020 a(Roma), ha voluto dedicare un messaggio al figlio, a nome di tutta la famiglia. Lo ha fatto ... Colleferro, "Regionando sulle radici" Hanno domato le fiamme che avevano avvolto alcune auto parcheggiate in Largo Biagio Della Rosa. Il riconoscimento al carabiniere Gabriele Salemme e al signor Paul Lenz ...