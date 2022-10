Colantuono | «Ecco chi mi impressiona della nuova Atalanta di Gasperini»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’ex allenatore dell’ha parlatosquadra dispendendo parole al miele per un giocatore in particolare Stefano, ex allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione “Tutti convocati”. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni. PAROLE – «Chi dei nuovi dell’mi? Potrei citare Ederson che conosco e ho allenato. I nuovi arrivano, si inseriscono bene, ma il segreto è lo zoccolo duro che sta sempre lì sul pezzo, che insegna il Mondoe aiuta ad inserirsi subito». L'articolo proviene da Calcio News 24.

