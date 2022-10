(Di lunedì 17 ottobre 2022) Flaviosfiderà Miomirnel primo turno del torneo ATP 250 di(cemento outdoor). Il tennista azzurro è reduce da un ottimo torneo di Firenze, in cui ha superato le qualificazioni ed ha sfiorato la vittoria al primo turno contro Moutet. Archiviata però l’esperienza toscana, è tempo di concentrarsi sull’appuntamento campano, in cui all’esordio troverà il serbo. Impegno sulla carta proibitivo per, che affronta il numero 30 del mondo, protagonista di una stagione da incorniciare.è reduce da una settimana di pausa dopo aver raggiunto i quarti di finale a Tokyo e partirà ampiamente favorito. Tra i due non ci sono precedenti. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIe ...

Potenziale derby al secondo turno parallalamente anche per Nardi e: sulla strada dei due rispettivamente Moutet e. Completa la parte alta del tabellone per quanto riguarda l'Italia ...IL TABELLONE PRINCIPALE (1) Carreno Busta BYE Grenier vs Fognini (WC) Nardi vs Moutet (WC)vs (5)(4) Musetti BYE Djere vs Q Zapata Mirallas vs Galan Borges vs (7) Ramos Vinolas (6)... Cobolli-Kecmanovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Napoli 2022 Le altre partite delle qualificazioni si giocheranno ancora al Tennis Club Pozzuoli a porte chiuse nella giornata di lunedì ...Sei gli italiani 'sicuri' ai nastri di partenza nel '250' di Napoli. Sorteggiato con un giorno di ritardo il tabellone principale, iniziati con un giorno di ritardo (e in una location differente) le q ...