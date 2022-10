Clima bollente sugli spalti durante Liverpool-Manchester City

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tra lanci di oggetti contro Guardiola e cori che inneggiavano alla strage di Hillsborough,roventela grande sfida tradi questo fine settimana,è successo di tutto ed entrambe le squadre hanno avuto da che ridire del comportamento dei tifosi. Ilha denunciato il lancio di oggetti verso la panchina di Guardiola, come confermato dal tecnico spagnolo: «Hanno provato a lanciarmi degli oggetti ma non mi hanno colpito». Per ilinvece è polemica sui cori, provenienti dal settore ospiti, che inneggiavano alla strage di Hillsborough, dove ...

La partita più attesa del week end in Premier League non ha deluso le aspettative sul campo. Ma il clima di Anfield Road per Liverpool - Manchester City non è piaciuto a Pep Guardiola e neanche ai padroni di casa. ' Hanno provato a lanciarmi degli oggetti ma non mi hanno colpito ', spiega Guardiola.