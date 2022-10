Clima | Axa al fianco di Vision Think Tank per la 1a Dolomite conference

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – E’ stata presentata oggi alla stampa la ‘1ston the Global Governance ofte Change. On the Road to Sharm-El-Sheik – The end of the zero-sum games’, ideata da, diretto dal Prof. Francesco Grillo, con Axa Italia in qualità di main corporate partner, Autostrada per il Brennero come locality partner e in partnership scientifica con l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano e l’Università Ca’ Foscari. Lasi terrà a Trento e a Bolzano tra il 20 e il 22 ottobre e vedrà la partecipazione di Bill Emmott, Giovanna Melandri, Enrico Giovannini, Phoebe Koundouri, Erik Beglof, Robera Benedetti, Malaika Vaz, Maja Groff, Rohinton Medhora, Ali Al-Sadiq, Rossella Miccio, Alexandra ...