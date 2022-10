Claudio Bisio | “A Sanremo ho avuto paura di dire come la penso”

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “Tutte le cose devono avere una fine, non possono continuare per sempre”. Cosìha spiegato la scelta di lasciare la conduzione di Zelig, a cui è tornato l’anno scorso dopo una pausa di oltre nove anni. “Sentivo la stanchezza mia e forse anche del pubblico, o forse confondo la mia stanchezza personale con quella della comicità italiana; sentivo un po’ di ripetitività in quello che facevo e in quello che c’era intorno a me”, ha affermato il comico, che a novembre tornerà al timone di una nuova edizione di Zelig, al fianco ancora una volta di Vanessa Incontrada. “Tra noi c’è un afflato e una sintonia totale, so che si fida di me; anche quando la tratto male, lei sa che lo faccio per una risata”, ha detto della conduttrice spagnola, che in un’altra intervista lo aveva definito “un marito mancato”. “Per me lei è un’amante realizzata… Scherzo ...