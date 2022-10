Classifica film al botteghino 10 ottobre – 16 ottobre

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 10al 16. IL COLIBRÌ Regia di Francesca Archibugi Genere Drammatico Produzione Italia, 2022 Data di uscita 142022 TICKET TO PARADISE Regia di Ol Parker Genere Commedia Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 062022 HALLOWEEN ENDS Regia di David Gordon Green Genere Horror Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 132022 DANTE Regia di Pupi Avati Genere Biografico Produzione Italia, 2022 Data di uscita 29 settembre 2022 SMILE Regia di Parker Finn Genere Horror Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 29 settembre 2022 STAVAMO ...

