Ciclismo su pista | non è tutto oro quello che luccica Serve la miglior Paternoster | Milan merita più considerazione

(Di lunedì 17 ottobre 2022) 4 ori, 3 argenti e secondo posto nel medagliere finale. Limitandosi ai freddi numeri, verrebbe spontaneo definire trionfali i Mondiali disuappena conclusi. Eppure, scavando più in profondità, ci si accorge come non sia veramenteoroche. Se limitiamo il discorso alle sole gare olimpiche, si contano appena due podi azzurri, entrambi provenienti dagli inseguimenti a squadre: oro per le donne, argento per gli uomini. In prospettiva Parigi 2024 proprio i quartetti rappresentano la principale certezza del movimento. Non si può nascondere come ci si aspettasse molto di più dal settore femminile, dove mai come in questo periodo storico abbondano i talenti. Eppure non sono maturate medaglie né nell’Omnium né nella Madison. Elisa Balsamo, dopo aver mancato l’appuntamento ...