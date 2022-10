Ciclismo | Mario Cipollini condannato a tre anni di carcere per lesioni alla ex-moglie Atteso l’appello

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il tribunale di Lucca ha deciso: trediper. I reati dell’ex campione del mondo disonoe minacce nei confronti della exSabrina Landucci e minacce rivolte al nuovo compagno della ex, Silvio Giusti. La donna denunciògià nel gennaio 2017 per i fatti risalenti al 2016 e 2017. Secondo l’accusaavrebbe compiuto “una serie di atti lesivi dell’integrità fisica e psichica dell’excon pugni, schiaffi, calci, cone minacce di morte”. Inoltre, sempre secondo l’accusa, il campione diavrebbe minacciato Sabrina Landucci anche con una pistola., oggi assente in aula, ha ...

