Chiara Ferragni senza reggiseno | apre la giacca ma sotto non c’è niente

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Lacon un post da urlo su Instagram ha mandato in delirio i suoi milioni di fan: guardate che visione.è l’indiscussa regina italiana dei social. L’influencer ed imprenditrice trentacinquenne, oltre ad un largo seguito dato dalle sponsorizzazioni per grandi marchi mondiali, adesca ogni giorno nuovi followers grazie a scatti piccanti come questo che vi proponiamo. InstagramNata a Cremona, la, da dieci anni a questa parte, è uno dei personaggi cresciuti maggiormente in termini di notorietà. Oggi è una vera e propria vip, ma nei primi anni ’10 del Duemila,aveva incominciato con una sorta di negozio online nel quale vendeva una sua linea di calzature. È stato un ideale trampolino di lancio per la sua carriera, letteralmente esplosa grazie ai social. ...