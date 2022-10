Che tristezza Vittorio Feltri asfalta Luttazzi | parole pesantissime

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Danieleè un comico che non è riuscito a passare alla storia, bensì solo alla barzelletta. Da anni è sparito dagli schermi televisivi, ma non dalla memoria degli spettatori. Dico questo forse perché parecchio tempo fa fui ospite di un suo programma, non ne ricordo il titolo, durante il quale egli mi intervistò. Una serata abbastanza divertente. Passa un po' di tempo e l'attore sparisce, nel senso che nessuna rete gli affida più una trasmissione. Oggi non so come sbarchi il lunario, ma la cosa non mi turba, al massimo mi incuriosisce. Tuttavia scopro che non è morto perché rivedo la sua firma sul Fatto quotidiano di Travaglio, altra categoria, in apertura di una rubrica intitolata "Non c'è di che", una frasetta poco originale, adatta però all'autore che si è sciolto nelle nebbie del passato remoto. Leggo i testi che sembrano intestini, così per curiosità. E li ...