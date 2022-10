Che suono ha il cuore di Napoli? L' ho sentito | più vivido che mai | indossando delle HUAWEI FreeBuds Pro 2

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il weekend del Red Bull 64 Bars Live a Scampia (), il primo concerto che ha portato il famoso format hip hop64 Bars su un palco dove si sono esibiti Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Guè, Madame e Marracash insieme ai migliori esponenti della scena locale, è stato illuminante e non solo per l'unicità dell'evento, primo nel suo genere e portato in un luogo che chiede speranza e un'attenzione diversa, ma anche per la nuova esperienza delche mi ha permesso di vivere da un punto di vista tecnologico. Non avevo mai usato auricolari in viaggio o nel bel mezzo di un concerto, ma indossare lePro 2 ha fatto la differenza in ogni momento. Dalla partenza aldel live. La promessa del main sponsor dell'evento era quella di un ascolto pulito, dinamico, così ...