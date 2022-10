“Che disastro!” I Soliti Ignoti | è successo durante l’ultima puntata | Amadeus in grande imbarazzo VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022)aicon l’equilibrista. Ètutto, tra lo stupore del pubblico in studio e a casa. Una figura barbina epica, che verrà ricordata nelle teche Rai per sempre. Ma andiamo con ordine.l’ultimo show condotto da Amedeus, tra gli ospiti c’era anche Simone di Barletta (detto “Monello”). L’uomo, con un taglio di capelli curioso e la mosca sul mento, era uno dei tantidel programma. Greta e la madre Aurora, che dovevano indovinare il suo ruolo all’interno del gioco, aiutate dall’aspetto dell’uomo, hanno subito puntato all’etichetta di equilibrista, azzeccandone l’identità e guadagnando così 9000 euro. Come di prassi in questi casi, il padrone di casa chiede all’uomo ...