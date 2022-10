CERSAIE 2022 | consegnato al Centro Vendite Esagono il prestigioso Confindustria Ceramiche Distributor Award

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 17 ottobre 2022)a Giovanni Bo, fondatore e Ceo del, ilCeramica. È la prima volta, nei 26 anni di storia del Premio, che un’azienda meridionale si aggiudica questo riconoscimento per i risultati ottenuti nel promuovere le piastrelle italiane. Risultato ancora più significativo alla luce dei Paesi che affiancano l’Italia per questa edizione: Germania, Francia e Belgio. La cerimonia di premiazione si è svolta nell’ambito della Serataa Bologna Fiere, in occasione del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e l’Arredobagno. Sul palco, a consegnare il premio, Giovanni Savorani ed Emilio Mussini, rispettivamente Presidente e ...