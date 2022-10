Caso Alberto Genovese | Parla Una Delle Vittime In Diretta Tv!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nell’ultima puntata di Non è l’Arena, é stata ospite Aurelia Bagnai. La ragazza è stata la prima a denunciare la violenza sessuale subita da. Proprio grazie alla sua denuncia, l’imprenditore é stato arrestato e ora dovrà scontare 8 anni di carcere. Ecco il drammatico racconto di Aurelia inTv!condannato per stupro:la prima vittima Nell’ultima puntata di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha intervistato Aurelia Bagnai, la ragazza violentata danell’ottobre del 2020. E’ la ragazza che per prima denunciò ciò che accadeva nell’attico milanese dell’imprenditore. Grazie alla sua denuncia,fu arrestato. Come sappiamo. l’imprenditore é stato condannato a otto anni e ...