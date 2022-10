Caro prezzi | ecco quanto ci costa fare la spesa

... può adottare una decisione che prevede un meccanismo di fissazione dei(...) e per ... Fondi di coesione a famiglie e imprese contro ilbollette Infine, i fondi di coesione dovrebbero poter ...Ilvita si fa sentire sempre di piu' sui risparmi delle famiglie: per questo Ing Italia ha deciso ...di 1.000 euro a tutti i suoi dipendenti per aiutarli a far fronte all'aumento dei. Il ...È quanto si legge nella bozza del nuovo pacchetto di misure contro il caro energia che sarà presentato domani dalla ... come «misura di ultima istanza» volta a «stabilire un prezzo dinamico massimo al ...Secondo le rilevazioni Confimprese, per i prossimi mesi invernali è previsto un peggioramento dei consumi tricolore, con la spinta inflazionistica ...