Caro bollette | Movimento Difesa Cittadino | “Nuovo governo sospenda subito distacchi per morosità”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – “La cosa più urgente che deve fare ilMeloni (o chi per essa) è disporre, con un decreto legge, una sospensione deiper, ampliando e migliorando quelli che sono i provvedimenti già fatti per la rateizzazione delle, di concerto con l’Arera che è l’autorità dell’energia”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia, Francesco Luongo, portavoce delper ladel(Mdc). La proposta è stata lanciata daldel“per evitare il disastro sociale e per evitare che la gente vada in strada”. “Ricordiamo che proprio in questi giorni c’è stata una grande manifestazione a Parigi e là non hanno il livello di aumenti in ...