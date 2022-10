Caro bollette | Dad e pannelli solari nelle scuole | in Liguria il piano per evitare ‘la mazzata’

Contro il, il sindaco Giuseppe Sala ha presentato nei giorni scorsi il Piano di risparmio del Comune da 1,5 milioni euro, realizzato insieme con A2A e Politecnico, che contempla, tra l'altro, la ......specie ora che ha deciso il piano da 200 miliardi di euro per raffreddare nazionalmente le... come Ibm, Netflix e Tesla, dove ci sarà da osservare come va la domanda e l'effetto del...In Sicilia sono 63 mila le micro e piccole imprese a rischio per lo choc economico che vive il Paese; oltre 165 mila i posti di lavoro in pericolo. La crisi energetica potrebbe oscurare un sistema pro ...In Sicilia sono 63 mila le micro e piccole imprese a rischio per lo choc economico che vive il Paese; oltre 165 mila i posti di lavoro in pericolo. (ANSA) ...