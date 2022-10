Caritas | “Il reddito di cittadinanza raggiunge solo il 44% dei poveri assoluti”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La misura di contrasto alla povertà esistente nel nostro Paese, ildi(RdC), è stata finora percepita da 4,7 milioni di persone, mapoco meno della metà dei(44%). Lo denuncia lanel suo 21esimo Rapporto su povertà ed esclusione sociale dal titolo “L’anello debole”. Per lasarebbe quindi opportuno assicurarsi che fossero raggiunti tutti coloro che versano nelle condizioni peggiori, partendo dai. Il capitolo conclusivo del Rapporto si sofferma sulla situazione e le prospettive delle politiche di contrasto alla povertà, sviluppando una riflessione lungo tre assi: come realizzare buone politiche contro la povertà assoluta; quali interventi pubblici sono ...

Secondo il XXI Rapportosu povertà ed esclusione sociale, diffuso oggi, nel 2021 la povertà ... Ildi cittadinanza a meno della metà dei poveri assoluti approfondimento......" e speriamo che il governo sappia affrontarla con molto equilibrio " è il problema deldi ... curato daItaliana. Per il porporato, 'c'è un aggiustamento da fare ma mantenendo questo ...Nella Giornata Internazionale di lotta alla povertà, viene stilato anche il consueto rapporto da poarte della Caritas, facendo emergere una tristissima realtà. I dati relativi all'anno 2021 sono una c ...Caritas: "Le persone in povertà assoluta sono 5.571.000". Papa Francesco: "La povertà si combatte creando posti di lavoro" ...