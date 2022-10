Cane investito e ferito in attesa da giorni di cure mediche | non si lascia avvicinare da nessuno

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È da almeno un paio diche unrandagio si aggira per le vie di Monreale. Un fatto normale, se non si trattasse in questo caso di un animale, che necessita di immediate. Il randagio, di mezza taglia, con molta probabilità è rimasto vittima di un incidente. Zoppica e sembra avere delle zampe spezzate. Ma da questa mattina l’animale giace sull’erba nei pressi del piccolo parco giochi di via della Repubblica. Non sida. Qualche cittadino, impietosito, ha provato a portargli del cibo, ma ha dovuto ritirarsi perché l’animale si è messo subito a ringhiare. “Abbiamo segnalato la presenza di questo animalealla Polizia Municipale”, spiegano alcuni cittadini a Filo Diretto. ...

