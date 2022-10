Calendario serie tv Italia | tutte le date di partenza

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Scopri quando vanno in onda le miglioritv nelconledidelletv in: ecco quando iniziano. Tvserial.it.

Donato Tavarnelle 5; Recanatese, Alessandria 3D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 9° ... gara d'apertura delitaliano. Classica dalla storia nobile, il Trofeo Laigueglia da ...Revolution X Game of Thronesdell'Avvento di 12 giorni - costa 52,99 euro Amate il Trono di Spade come il primo giorno Non perdete ilbeauty dedicato allatv che ha fatto ...La squadra abruzzese pareggia 2-2 nel posticipo mancando l’aggancio in testa alla classifica, dove restano Napoli e Olimpus Roma. Nell’altra sfida, i capitolini battono il Pistoia.SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS La decima giornata della Serie A 2022/2023, dopo i tre anticipi del sabato, è proseguita in questa domenica 16 ottobre con cinque match. Nel posticipo conclusivo dello sta ...