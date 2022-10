Calendario Coppa Italia calcio | orari partite 18-20 ottobre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dopo il fine settimana dedicato alla Serie A, ilnostrano non si ferma, anzi. All’orizzonte c’è un nuovo turno di, quello dei sedicesimi di finale, che torna sulla scena dopo i turni estivi di qualche mese fa. Fra martedì 18 e giovedì 20, saranno 8 lein agenda: due nel primo giorno e poi tre sia nel secondo che nel terzo giorno di sfide, con ancora delle squadre di Serie B coinvolte e le squadre di Serie A che vogliono raggiungere le teste di serie agli ottavi di finale. I sedicesimi di finale delladi2022-2023 si giocheranno fra martedì 18e giovedì 20. Otto gli incontri in, tutti visibili in tv in chiaro sulle reti ...