Calcio | via ai corsi per allenatore Uefa A e preparatore atletico

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Firenze, 17 ott. - (Adnkronos) - Hanno preso il via questa mattina nelle aule di Coverciano due, che per le prossime settimane riempiranno il programma del Centro Tecnico Federale e della Scuola Allenatori: sono stati infatti inaugurati oggi iperA e per. Il corsoA rappresenta il secondo massimo livello formativo per un tecnico e la sua qualifica – ottenibile in caso di esito positivo degli esami finali - abilita a poter guidare tutte le squadre giovanili (Primavera inclusa), tutte le formazioni femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Il corso ha un programma didattico di 192 ore e le sue lezioni termineranno il prossimo 21 dicembre. Tra gli allievi figurano l'attuale collaboratore delle Nazionali ...

Firenze, 17 ott. – (Adnkronos) – Hanno preso il via questa mattina nelle aule di Coverciano due corsi, che per le prossime settimane riempiranno il programma del Centro Tecnico Federale e della Scuola ...