Calcio | Nakamura si ritira | l' ex fantasista della Reggina lascia a 44 anni

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tokyo, 17 ott. - (Adnkronos) - Shunsukesaluta ilgiocato. Ilgiapponese, che in Italia ha giocato con la magliadal 2002 al 2005, sia 44. Il suo ultimo club è stato lo Yokohama FC, squadraseconda serie giapponese che ha ottenuto ieri la promozione nella J-League. In carriera ha giocato anche per altre squadre europee come il Celtic Glasgow e l'Espanyol.