Calcio | Coppa Italia Cittadella | Gorini ' Gara che può darci morale'

Edoardo Gorini e il suo Cittadella sognano un altro scalpo eccellente inItalia. "L'obiettivo è andare a Torino e cercare di passare il turno - continua il tecnico - Sarà una gara difficile da ...... da azione did'angolo, e poi con Kumi che ha raccolto un cross dello stesso Pieragnolo che ...pareggi (anche se uno di questi è diventato poi un successo del Sassuolo ai calci di rigore in...'Champions e Europa League sono anche più difficili per le squadre italiane. Noi siamo arrivati due volte in finale in Coppa Italia, non siamo riuscite a vincere, ma è il traguardo più possibile'.Torna la Coppa Italia, ecco la programmazione delle partite che saranno trasmesse in chiaro su Italia 1 20 su Mediaset.