Buoni fruttiferi Poste cointestati | cosa succede in caso di morte

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Iemessi daItaliane sono di certo un ottimo modo per risparmiare e guadagnare in maniera sicura ma chese sonoe uno dei cointestatari muore? Il motivo per cui si decide di acquistarepostali può essere per esempio quello di fare un regalo a un figlio L'articolo proviene da Consumatore.com.

I vantaggi di sottoscrivere un buono postale Ipostali sono i prodotti maggiormente apprezzati dai cittadini quando decidono di mettere da parte dei risparmi. Infatti, questi non ...Chi vuole mettere al sicuro i propri risparmi può depositarli alle poste sottoscrivendo uno o più. Un tempo si trattava del principale investimento degli italiani; oggi, invece, per via dei tassi d'interesse praticamente nulli, iservono solamente per mettere da parte i ...Quanto percepisco se investo 3.500 euro nei buoni fruttiferi postali e nel libretto di risparmio offerta SmartCedola al 5% per i buoni del Tesoro, quanto rendono i buoni fruttiferi postali di Poste Italiane, quali sono i migliori