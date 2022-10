Bundesliga | l' Union Berlino batte il Borussia Dortmund Goleada Bayern Monaco

L'tiene la vetta della classifica: affondati i gialloneri. I bavaresi stendono il Friburgo nello scontro ...Nessuno riesce a fermare la squadra di Fischer. Stressa gli avversari, li disorienta, rovescia i pronostici. Sforna sempre nuovi talenti, tutti intercambiabili L'Berlin è prima inquattro punti sopra il Bayern. Il primato non è più una coincidenza, scrive la Sueddeutsche. Ieri ha vinto 2 - 0 sul Borussia Dortmund. L'allenatore del Borussia, ...L'Union Berlino è la vera sorpresa della Bundesliga: la squadra di Morten Thorsby - ex Sampdoria - è in testa da sola, ma il norvegese non è titolare ...Nessuno riesce a fermare la squadra di Fischer. Stressa gli avversari, li disorienta, rovescia i pronostici. Sforna sempre nuovi talenti, tutti intercambiabili L’ Union Berlin è prima in Bundesliga qu ...