Bundesliga | giornata 10 | dilagano Eintracht e Bayern

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Manita delMonaco al Friburgo nella10 di, l’Union Berlino batte anche il Borussia Dortmund e mantiene la vetta della classifica. Dilaga anche l’, lo Schalke scivola in zona retrocessione mentre lo Stoccarda ottiene la prima vittoria in campionato.10:-Friburgo 5-0, Union-Dortmund 2-0, Lipsia-Hertha 3-2 Sconfitta pesante per il Friburgo, travolto 5-0 dalMonaco e superato in classifica proprio dai bavaresi che agganciano il secondo posto. Vantaggio di Gnabry (che colpisce anche un palo) al 13’ con un colpo di testa dopo una respinta del portiere, raddoppia Choupo-Moting al 33’ con un diagonale preciso. Cala il tris Sané al 52’ con uno splendido mancino da fuori area, poker di Mané ...

