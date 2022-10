Bremer tiene in ansia la Juventus | senza di lui cambia tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Laha vinto contro il Torino ma i bianconeri sono preoccupati per le condizioni di; cerchiamo di capire meglio la situazione. Una vittoria fondamentale per alzare la testa dopo la sconfitta contro il Maccabi e tenere in vita una piccola speranza di risalita in classifica anche se i punti di distanza dalla vetta sono veramente tanti. L’uno a zero firmato Vlahovic ha restituito un minimo di serenità anche se non bisogna fare l’errore di considerare risolti tutti i problemi mostrati fino a questo momento; quello che serve adesso, fino alla sosta per il mondiale, è continuità, un parola che i bianconeri non conoscono da troppo tempo. Allegri, però, rischia di dover fare a meno diper le prossime partite e non sarebbe una grande notizia. LaPresseIl match contro il Torino è stato, inevitabilmente, quello di ...