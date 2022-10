Borsa | Europa apre poco mossa | Parigi +0 | 3% | Londra +0 | 01%

Il gas è in netto calo alladi Amsterdam quest'oggi:viene scambiato intorno ai 132 euro ( - 6,...più la realtà energetica del blocco dopo che la Russia ha tagliato le forniture all'e la ...Apertura poco variata per le principali borse europee. Parigi sale dello 0,3% a 5.949 punti e Londra dello 0,01% a 6.859 punti. In rialzo Francoforte (+0,24% a 12.467 punti) e Madrid (+0,59% a 7.425 ...Sul mercato di riferimento in Europa i contratti futures per il mese di novembre cedono il 3,87% a 136,5 euro al megawattora. Il prezzo del gas torna così sui livelli di giugno dopo il picco di agosto ...Apertura poco variata per le principali borse europee. Parigi sale dello 0,3% a 5.949 punti e Londra dello 0,01% a 6.859 punti. In rialzo Francoforte (+0,24% a 12.467 punti) e Madrid (+0,59% a 7.425 p ...