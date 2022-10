Agenzia ANSA

Si sono mosse in ordine sparso le principali borse die Pacifico nel primo giorno della settimana dopo l'avvio del 20/o Congresso del Partito Comunista Cinese. In calo i futures sull'Europa, positivi invece quelli sui listini Usa. Tokyo ha ceduto l'...Intanto il prezzo del petrolio è in rialzo indopo che diversi Paesi membri dell'Opec+, tra ... anche perché le scommesse degli hedge fund sullaTtf hanno creato una scarsità artificiale di ... Borsa: Asia in ordine sparso, futures contrastati, Tokyo -1,16% Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico nel primo giorno della settimana dopo l'avvio del 20/o Congresso del Partito Comunista Cinese. In calo i futures sull'Europa, posi ...Sentiment negativo sulle borse asiatiche e, in premercato, sulle borse europee. Alle 7.35 circa ora italiana, l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo perd ...