BookTok | il lato del libro di TikTok

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Noto come, è cresciuto fino a diventare una community estremamente popolare sulla piattaforma. I video diin genere consistono in consigli, recensioni o altre discussioni relative ai libri. Può sembrare controintuitivo che i social media stiano portando più persone a riprendere la lettura, ma è esattamente ciò che sta accadendo in un angolo