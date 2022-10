Bonomi | “Nuovo stadio Milano avrà massimo 65 mila posti”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Giuseppesulla capienza deldinei progetti di Inter en Il respondabile del dossier suldi Inter en, Giuseppe, ha incontrato stampa e cittadini, per rispondere a domande e perplessità sul progetto nel corso del sopralluogo pubblico all’interno delloMeazza. Tra gli argomenti toccati, non poteva mancare un accenno alla capienza delimpianto. “Avanti con l’area San Siro e una capienza da65. Vogliamo ascoltare l’opinione degli abitanti e, al tempo stesso, illustrare la nostra proposta. Facendo un giro dell’area, è evidente la necessità di un ...

L'area "Vogliamo ascoltare l'opinione degli abitanti e, al tempo stesso, illustrare la nostra proposta - ha spiegato- . Facendo un giro dell'area, è evidente la necessità di un intervento ...prega il centrodestra di fare la pace Nel pacchetto che la Commissione europea presenterà ... In attesa dell'istituzione di unindicatore per il Gnl separato da quello del Ttf: un passo che ...I piani del gruppo di Monza, che lavora in 30 Paesi con gas come l’ossigeno e cure domiciliari sulle malattie respiratorie. Il presidente Fumagalli Romario: «Un polo del made in Italy per l’ortopedia ...Sono le parole di Giuseppe Bonomi, a cui è stato affidato i dossier del nuovo stadio, durante il sopralluogo partecipato ...