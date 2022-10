Bomba di Sgarbi | Cosa ha in mente Silvio La telefonata prima del faccia a faccia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022)di Vittoriomentre è iniziato il vertice l'incontro tra Giorgia Meloni eBerlusconi nella sede di Fratelli d'Italia, in via della Scrofa a Roma. Stando a quanto riferito da entrambi i partiti, i due leader si stanno incontrando vis a vis, senza che siano presenti al colloquio altri esponenti di FdI o FI. A commentare le dinamiche del centrodestra che prova a ritrovare l'armonia necessaria a formare il nuovo governo, è il critico d'arte che è intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora, su Radio 1. "In questi giorni non ho sentito Berlusconi ma ho fatto parlare a lui per dirgli che io da candidato a Beni Culturali avrei voluto un suo placet: non me lo ha dato, non gli passa per l'anticamera del cervello" diceche non è riuscito a essere eletto nel collegio di Bologna ...