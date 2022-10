Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti lunedì 17 ottobre

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di172022 sui numeri delle ultime 24 ore. Continua il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni deldellasi registrano 782 nuovi, 6, 887 tamponi molecolari, 17 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 285 (+13) ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

