Bollette pazze | a Monreale lo sportello Adiconsum dice se sono contestabili

La7

... addirittura, mirano ad aumentare i già spropositati costi delle postazioni nelle strisce blu (un vero affronto alla collettività e ai lavoratori in tempi di crisi e di), che sono ...... insieme all'Arera, che è l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha deciso di intervenire per evitare speculazioni e consentire ai consumatori di difendersi dalle "" , ... Bollette pazze, condomini al freddo L'inflazione che galoppa, i costi dell'energia insostenibili, le famiglie quasi sul lastrico e le imprese in ginocchio: uno scenario da incubo e le possibili soluzioni ...Ma dov'è finito l'Autunno Sembra davvero impazzito il clima di quest'anno. Prima l'estate dei record di caldo ed ora un'Autunno che non ne vuole proprio sapere di partire. Anzi, la configurazione gen ...