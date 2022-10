(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dodicidell'insono stati condannati a pene dai due anni e mezzo ai 25 anni di reclusione per accuse ritenute di chiara matrice politica e legate alle proteste ...

...insono stati condannati a pene dai due anni e mezzo ai 25 anni di reclusione per accuse ritenute di chiara matrice politica e legate alle proteste antiregime del 2020: lo riporta l'...Secondo i dati dell', inci sono circa 1.340 prigionieri politici. Lukashenko , soprannominato "l'ultimo dittatore d'Europa" e accusato di gravi violazioni dei diritti umani, ha ... Bielorussia: ong, dure condanne a 12 attivisti opposizione - Europa Dodici attivisti dell'opposizione in Bielorussia sono stati condannati a pene dai due anni e mezzo ai 25 anni di reclusione per accuse ritenute di chiara matrice politica e legate alle proteste antire ...Nel Paese ci sono circa 1.340 prigionieri politici. Lukashenko è soprannominato "l'ultimo dittatore d'Europa" e accusato di gravi violazioni dei diritti umani ...