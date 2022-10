(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nel rapporto con gli Stati Uniti, Giorgia Meloni è più che tranquilla. Ben sapendo che tra un mese il presidente Joesarà dimezzato e fra due anni probabilmente sostituito, la premier in pectore italiana per la sua legislatura quinquennale ha piuttosto stretto relazioni con gli apparati, dal Dipartimento di Stato alle genziane di sicurezza, che con la Casa Bianca. Forte con i deboli e debole con i forti. Così il Presidente americano si presenta alle elezioni di metà mandato del prossimo novembre, fra 25 giorni, negli Stati Uniti. Con Vladimir Putin, indebolito dalla guerra in Ucraina,può permettersi di fare la voce grossa, ma in casa, negli Usa, il debole è lui.diildele di dover affrontare gli ultimi due anni del suo mandato ...

...- realista contraria agli interventi militari Usa/Nato e accusa apertamente "la cricca Dem di... Qualche anno prima aveva annunciato che "l'umanitàl'estinzione se non accetta di vivere in ...: LO SPOSTAMENTO A DESTRA ANCHE DELL'ITALIADI DIVIDERE LA NATO E DI FAVORIRE PUTIN Una riappacificazione tra Meloni e Berlusconi facilita la nascita del nuovo governo ma non cancella il ... Usa, Biden rischia grosso: può perdere il controllo del Senato Il presidente, in campagna per il mid-term, ripete: "Guardate cos'è successo". Il riferimento è alle elezioni Il nascente governo italiano ha un problema a Washington. Precisamente, dentro la Casa Bia ...L’ex direttore dell’Economist: "Meloni ha vinto nettamente e i mercati apprezzano la stabilità". Il presidente Usa tradisce apprensione per la svolta a destra. "Guardate cosa succede in Italia" ...