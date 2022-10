Biden caccia i migranti stile Trump E l’Onu lo critica

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nicaragua: Ortega ha arrestato un altro prete, il nono in pochi mesi Il sacerdote in esilio Uriel Vallejos ha denunciato che il suo collega Enrique Martínez Gamboa è stato arrestato dalla polizia sandinista e che è desaparecido. Sale così a nove il numero dei sacerdoti arrestati negli ultimi 3 mesi dalla dittatura. In un messaggio su Twitter, Vallejos ha dichiarato che Martínez Gamboa, parroco della chiesa di Santa Martha a Managua, ” è stato rapito ” giovedì alle 17:00 ora locale. “I sacerdoti e la Chiesa cattolica chiedono la liberazione e la cessazione della persecuzione contro la Chiesa e il clero. Giustizia, libertà e democrazia ”, ha aggiunto. Continua ai domiciliari anche il vescovo della diocesi di Matagalpa e amministratore apostolico della diocesi di Estelí. Due settimane fa Ortega ha attaccato la Chiesa cattolica guidata da papa Francesco , accusandola di non praticare la ...