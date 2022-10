Biathlon | Dorothea Wierer | “Milano-Cortina sarà una scelta solo mia Stagione un po’ falsata senza le russe”

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 ottobre 2022)– Ladegli sport invernali sta per cominciare e ci si prepara per una nuova avventura. Le annate passano, ma la motivazione per dare tutto quello che si ha è sempre la stessa., altoatesina e classe ’90, neldi medaglie ne ha vinte decisamente molte: dieci ai Mondiali (3 ori, 4 argenti, 3 bronzi) e tre alle Olimpiadi (3 bronzi),contare i trionfi in Coppa del Mondo (due volte vincitrice della Sfera di Cristallo generale). Il futuro, con le Olimpiadi2026 al termine di questo quadriennio, è un bel punto di domanda. OA Sport ha intervistato l’azzurra, focalizzandosi su questi temi prima del via dell’annata agonistica, nel corso del FISI Media Day. Al termine delle Olimpiadi di Pechino, il ...