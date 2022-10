Bertinotti | “La sinistra politica è morta”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – “La mia opinione è che lasia”. Così Faustointervistato dall’Adnkronos. E se in precedenza, aveva dichiarato che ‘larischia di morire’, ora “il rischio si è manifestato in tutta la sua potenza, purtroppo. E’ difficile aspettarsi una sua capacità di riprendere le fila del conflitto sociale”. “Le opposizioni sono state indebolite non solo dal voto ma anche dai processi di abbandono, da parte delle sinistre, di un rapporto centrale con il conflitto”, dicepassando ad analizzare le opposizioni e la loro capacità o meno di svolgere unite il proprio ruolo. “Irrilevante il tema dell’accordo tra le opposizioni, il tema è chi sei tu e cosa vuoi ottenere. E’ questo che non è noto. Cosa, l’insieme ...

ilGiornale.it

...solo terrorizzati che il nostro governo possa disboscare inaccettabili privilegi che lasi ... Nilde Iotti, Giorgio Napolitano, Luciano Violante, Fausto, Laura Boldrini, tutti ......solo terrorizzati che il nostro governo possa disboscare inaccettabili privilegi che lasi ... Nilde Iotti, Giorgio Napolitano, Luciano Violante, Fausto, Laura Boldrini, tutti ... Bertinotti, Boldrini & C.: ecco la sinistra "inclusiva" (Adnkronos) - "La mia opinione è che la sinistra politica sia morta". Così Fausto Bertinotti intervistato dall'AdnKronos. E se in precedenza, aveva dichiarato che 'la sinistra politica rischia di mori ...Fabio Rampelli: "La verità è che non sapete perdere e per difendere il vostro potere siete pronti a demolire l'Italia. Come negli anni della guerra fredda, come negli anni '70. Ma stavolta ci siamo no ...