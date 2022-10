Berrettini colpisce ancora | ecco la sua nuova bellissima fidanzata

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sui campi da tennis è un maestro, tra i più forti dell'ultima generazione mondiale. Ma anche fuori dal campo Matteosi muove con agilità. Soprattutto nella sfera sentimentale, che lo vede passare da una relazione all'altra, sempre con donne bellissime. Il tennista romano ha dato poco annunciato la fine della relazione con la collega australiana Ajla Tomljanovic ed è già passato per un flirt con la modella Meredith Mickelson. Ma ora nel suo cuore ci sarebbe già un'altra donna, L'indiscrezione arriva dall'informatissimo portale "The pipol gossio". A conquistare l'atleta sarebbe stata la conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto. L'incontro sarebbe avvenuto sui social, poi si sarebbe passati rapidamente alla conoscenza di persona e a una notte trascorsa insieme a Torino. Anche la Di Benedetto non èa relazioni celebri, essendo reduce ...