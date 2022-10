(Di lunedì 17 ottobre 2022) In casantus la situazione di Leonardo Bonucci rischia di diventare un caso. E spunta l’ipotesi Mls Leonardo Bonucci potrebbe lasciare lantus e l’Italia. Il rapporto con Massimiliano Allegri ormai sarebbe ridotto ai minimi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Calciomercatonews.com

Parallelamente, sul suoil classe '94 aveva ricevuto però anche un'altra chiamata: quella ... Un interesse che ha indubbiamente fatto piacere a, ma non lo ha convinto a cambiare ...Salutati Dybala, Morata,e De Ligt, sostituiti da Pogba, Di Maria, Kostic e Bremer, la ... Il calcio di inizio si avvicina, una notifica sulrichiama l'attenzione del tifoso pronto ... Bernardeschi al telefono: ‘Lascia la Juve e vieni a Toronto’ In casa Juventus la situazione di Leonardo Bonucci rischia di diventare un caso. E spunta l'ipotesi Toronto in Mls ...