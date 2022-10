Berlusconi nella tana di Meloni | Pari dignità con la Lega Ma c' è il no a Giustizia e Mise

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La scena è talmente potente e clamorosa che Giovanni Donzelli, capo dell’organizzazione del partito, si affaccia dalla finestra del secondo piano e scatta una foto con il cellulare... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Cav. per un'ora e diecisede di FdI. Accordo su Tajani vicepremier. A Forza Italia il ministero della Transizione ... Sono le 16.35: l'auto di Silviosta entrando nel cortile del ...Che sancisce il 'disgelo' tra Giorgia Meloni e Silviodopo lo scontro sul caso Ronzulli ... Per il ruolo di Guardasigilli in pole ci sarebbe l'ex pm, Carlo Nordio elettofile di ...Centrodestra unito alle prossime consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Sarà Governo di alto profilo».Si delinea il governo prossimo venturo. Tajani agli Esteri e vicepremier, Salvini alle Infrastrutture e anche lui vicepremier. Bernini ...