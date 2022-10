Berlusconi-Meloni | vi racconto tutti i retroscena

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Zuppa pomeridiana, praticamente da via della Scrofa doveè andato alle 1630 per vedere Giorgia. Pace è fatta: ma a che prezzo. Ecco la lista dei ministri. L'articolo proviene da Nicola Porro.

Roma 17 ottobre 2022 "Cosa si aspetta dall'incontro di oggi traArmonia". Lo ha dichiarato Ignazio La Russa Presidente del Senato entrando a Montecitorio a poche ore dall'incontro previsto tra Giorgiae Silvioa Roma.Per Specchia il problema tra'è personale'. Per Minzolini invece vanno considerati gli equilibri politici 'perché non c'è una maggioranza assoluta di Fratelli d'Italia'. Le ...Silvio Berlusconi arriva nella sede di FdI per il vertice con l'aspirante premier. La Russa: "Auspico che sia un incontro risolutivo" ...L'incontro, attesissimo, tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi è iniziato adesso, oggi 17 ottobre poco prima delle 17 nella sede di ...