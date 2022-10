Berlusconi | “Con Meloni per governo di alto profilo”

Leggi su sbircialanotizia

(Adnkronos) – "Ho incontrato Giorgiaa Roma. Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all'Italia unforte, coeso e diche sappia affrontare le urgenze sin da subito. Per questo motivo, Fratelli d'Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Lo scrive su Facebook il leader di Forza Italia, Silvio, dopo l'incontro con Giorgiain via della Scrofa. "Durante l'incontro, abbiamo fatto il punto sulle priorità che il nuovodovrà affrontare, a partire dal caro energia", aggiunge l'ex premier.